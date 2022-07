Back to School-testpanel zoekt 15 testers voor exclusieve Bol.com BTO-laptops

Bol.com en Tweakers Partners hebben de handen ineengeslagen voor een bijzonder Back to School-testpanel dat maar liefst vijftien verschillende exclusieve BTO-laptops onder handen gaat nemen. De afkorting BTO staat voor build to order; dat betekent onder andere dat deze laptops alleen via Bol.com beschikbaar zijn.

Het gaat hierbij om ofwel de goedkoopste, ofwel de meest uitgebreide versies van verschillende laptop-modellen. Het aanbod varieert dus, van apparaten voor casual gebruik tot modellen voor het zware werk en portable gaming powerhouses. Om mee te doen in dit unieke testpanel kun je je voor iedere laptop apart aanmelden in een specifieke poll. Alle uitgekozen testers krijgen een waardebon van 100 euro en maken kans op een Lenovo Legion 5-gaminglaptop. Meld je dus snel aan in een of meerdere polls.

Bol.com wil met zijn BTO-laptopaanbod iedere gebruiker een gepaste laptop bieden. Of het assortiment uitgebreid, divers en interessant genoeg is, mag de Tweakers-community nu zelf bepalen, aan de hand van vijftien verschillende tests.

Zo doe je mee met het B2S-testpanel van Bol.com

Lijkt het je leuk om een review te schrijven over een van de vijftien BTO-modellen? Geef dan op de aparte laptop-pagina in de poll aan dat je de betreffende laptop wilt testen. Hieronder lees je per segment meer over de laptops en de bijbehorende specs. Op basis hiervan kun je bepalen welke laptop het beste aansluit bij jouw behoeften. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan komt de laptop jouw kant op zodat je hem twee weken lang uitvoerig kunt testen. Na de test dien je een review met je bevindingen op Tweakers te plaatsen.

Als dank voor de tijd en moeite die wordt gestoken in het testen en reviewen van de laptops ontvangen de testers een Bol.com-cadeaubon ter waarde van 100 euro. Daarnaast maken ze automatisch kans om de Lenovo Legion 5 17-inchgaminglaptop met AMD Ryzen 7-processor, 16GB ram en RTX 3050-videokaart te winnen.

Acer Aspire 3 A315-58-57F6 - 15,6 inch vanaf € 499,- Deze lichte en compacte 15 inch grote Acer Aspire 3 A315-58-57F6-laptop is gericht op studenten. Hij is geschikt om mee te nemen naar school, maar ook om thuis films te kijken en foto’s aan te passen. Foto’s bewerken met Adobe Photoshop zou geen probleem moeten zijn, dankzij de Intel Iris Xe Graphics. Het ips-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is voorzien van Acer BlueLightShield, dat je ogen zou moeten beschermen tegen blauw licht. De 11e generatie Intel Core i5-1135G7-processor is aangenaam snel en draait de meeste taken probleemloos. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Fotobewerking. Dankzij Intel Iris Xe Graphics is het mogelijk om je foto's te bewerken in bijvoorbeeld Photoshop of Lightroom. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Lenovo IdeaPad 3 82KU00CHMH - 15,6 inch vanaf € 519,- De Lenovo IdeaPad 3 82KU00CHMH is bedoeld voor dagelijks gebruik. Hij is licht van gewicht en beschikt over Windows 11 in S-modus. Dit betekent dat je als gebruiker voornamelijk in de cloud en met apps werkt. Het apparaat komt met een ingebouwd webcamschuifje om je privacy te beschermen. Voor basistaken staat de AMD Ryzen 3 5300U zijn mannetje, geruggesteund door een AMD Radeon RX Vega 6-videokaart. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking: de processor is hiervoor niet snel genoeg. Wij adviseren minimaal een i7-processor en/of aparte videokaart.

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

HP 15s-eq2721nd - 15,6 inch vanaf € 499,- HP noemt de 15s-eq2721nd een ideale studielaptop. Hij is dun en licht, uitgevoerd met onder andere een AMD Ryzen 5 5500U en 8GB werkgeheugen, en biedt snelladen als optie. Standaardtaken zou deze HP-laptop prima moeten kunnen uitvoeren. Het grote scherm biedt genoeg bureaubladruimte, heeft een pixeldichtheid van 141ppi en een helderheid van 250cd/m². Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Bewerken van (vakantie)foto's: de processor biedt hier voldoende snelheid voor. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking in pakketten zoals Photoshop: de processor is hiervoor niet snel genoeg.

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

ASUS X515JA-EJ2136W - 15,6 inch vanaf € 499,- De ASUS X515JA-EJ2136W is vooral bedoeld voor dagelijkse standaardwerkzaamheden zoals het typen van verslagen en het maken van presentaties. Het 15,6 inch grote scherm is ook geschikt om naar je favoriete films en series te kijken. De ssd zorgt voor een aangenaam korte opstarttijd. Onder de motorkap vinden we een Intel Core i5-1035G1-processor in combinatie met een geïntegreerde Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU). Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking: de processor is hiervoor niet snel genoeg.

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Lenovo Legion 5 82JU008DMH - 15,6 inch vanaf € 1.389,- De Lenovo Legion 5 82JU008DMH-gaminglaptop is duidelijk bedoeld voor de fanatieke gamer die baat heeft bij high-end specs, krachtige prestaties en gedetailleerde graphics. Hij is ontwikkeld voor de gamer die vloeiende gameplay in een hoge resolutie eist, zonder haperingen en met alle grafische toeters en bellen aangevinkt. Lenovo realiseert dit met een scherm dat een 165Hz-refreshrate biedt, een snelle Nvidia GeForce RTX 3070-videokaart met 8GB videogeheugen, een AMD Ryzen 7 5800H met acht cores, en 16GB ram. Dankzij het verlichte toetsenbord moet gamen in donkere ruimtes geen probleem zijn. Alle moderne games zijn op deze laptop te spelen met de grafische instelling op High of Ultra. Denk daarbij aan titels als Destiny 2, Warzone, Fortnite, PUBG, FIFA, NBA 2K, Valheim, Hades, Slay the Spire, Starcraft 2, de Total War-series, Cyberpunk 2077, Assassins Creed: Valhalla, de Forza-serie en de laatste Formule 1-game. Deze laptop is geschikt voor:

✔ De nieuwste games spelen met de hoogste instellingen.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken. Deze laptop is minder geschikt voor:

HP 15s-fq2711nd - 15,6 inch vanaf € 399,- De HP 15s-fq2711nd is geschikt voor dagelijkse toepassingen, zoals internetten, e-mailen en het typen van verslagen. Dankzij het anti-glare-scherm belooft deze laptop dat gebruikers ook in lichtrijke omgevingen comfortabel kunnen werken. Dankzij het feit dat hij is voorzien van Windows in de S-modus werken consumenten op deze laptop vooral in de cloud en gaat de accu lang mee. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking: de processor is hiervoor niet snel genoeg.

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Acer Aspire 5 A515-56-758V – 15,6 inch vanaf € 799,- De Acer Aspire 5 A515-56-758V-laptop is geschikt voor het bewerken van foto's in bijvoorbeeld Adobe Photoshop en het uitvoeren van minder zware, dagelijks taken. Acer positioneert deze laptop als een echte studielaptop. Hij is voorzien van een snelle Intel Core i7-1165G7-processor en 16GB werkgeheugen. Een potje Battlefield 2042 kun je beter op een andere laptop spelen, maar dat leidt ook alleen maar af natuurlijk. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU01EBMH - 15,6 inch vanaf € 799,- De Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU01EBMH is een allround laptop en bijvoorbeeld geschikt voor het werken in grote Excel-bestanden en het typen van verslagen. Deze laptop is uitgerust met een AMD Ryzen 7 5700U-processor en heeft 16GB DDR4-geheugen. Dankzij het ips-scherm geniet de gebruiker van een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave, bij een resolutie van 1920x1080 pixels. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

ASUS X415EA-EB1703W - 14 inch vanaf € 699,- De ASUS X415EA-EB1703W is compact en belooft veel snelheid, wet hem op papier geschikt maakt om mee te nemen voor werk of studie. Voor het bewerken van foto's in Adobe Photoshop draait deze laptop zijn hand niet om, en dankzij het ips-scherm geniet de gebruiker van een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave, bij een resolutie van 1920x1080 pixels. Aan boord vinden we een Intel Core i5-1135G7-processor en een Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Fotobewerking in pakketten zoals Photoshop: de Intel Iris Xe Graphics biedt voldoende grafische kracht. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Lenovo Legion 5 17ACH6 82K0008LMH - 17,3 inch vanaf € 1.079,- De chique ogende Lenovo Legion 5 17ACH6 82K0008LMH is een gaminglaptop, uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 3050 en AMD Ryzen 7. Volgens Lenovo is hij ideaal voor gamers die zowel thuis als onderweg willen gamen zonder dat ze per se de allerduurste componenten hoeven te hebben. De AMD Ryzen 7 5800H haalt een maximale rekensnelheid van 3,2GHz en beschikt over acht cores. Hij zou daarmee prima in staat moeten zijn om meerdere processen tegelijk uit te voeren. Dankzij het ips-scherm genieten gebruikers van een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave. De pixeldichtheid is 127ppi en de helderheid 300cd/m². Het scherm ondersteunt FreeSync. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD: het scherm biedt hier een goede beeldkwaliteit voor.

✔ Bewerken van foto’s en video’s.

✔ Gaming. Deze laptop is minder geschikt voor:

ASUS Vivobook Pro 15 OLED– 15,6 inch vanaf Onbekend De ASUS Vivobook Pro 15 OLED M6500QC-L1082W Creator heeft een oledscherm, snelle videokaart (Nvidia GeForce RTX 3050) en goede allround processor (AMD Ryzen 5 5600H). Hij wordt door ASUS gepositioneerd als een stevige alleskunner. Gamers, videobewerkers en content creators zouden er goed mee uit de voeten moeten kunnen. Het oledscherm heeft een pixeldichtheid van 141ppi en een helderheid van 400cd/m². Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD: het scherm biedt hier een goede beeldkwaliteit voor.

✔ Bewerken van vakantiefoto's: de processor biedt voldoende snelheid.

✔ Gaming. Deze laptop is minder geschikt voor:

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU00XNMH - 14 inch vanaf € 599,- De 14 inch grote Lenovo IdeaPad Flex 5 82HU00XNMH met touchscreen heeft een interessante dubbelfunctie; hij is namelijk ook te gebruiken als tablet. Daarnaast is deze machine prima geschikt voor basic werktaken en het maken van presentaties. Gebruikers die veel aan videobewerking doen, kiezen beter een ander model. Als je niet aan het videovergaderen bent, kun je desgewenst het ingebouwde webcamschuifje dichtzetten. Onder de motorkap vinden we een AMD Ryzen 5 5500U-processor en een geïntegreerde AMD Radeon RX Vega 7-videokaart. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Bewerken van (vakantie)foto's: de processor biedt voldoende snelheid. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking in pakketten zoals Photoshop: de processor is hiervoor niet snel genoeg.

✖ Videobewerking.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED - 15,6 inch vanaf € 999,- De ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1297W is volgens de fabrikant geschikt voor het bewerken van video's en het ontwerpen van 3d-bestanden, maar ook op andere vlakken staat hij zijn mannetje. Door de ingebouwde processor en videokaart - respectievelijk een AMD Ryzen 7 5800H en Nvidia GeForce RTX 3050 - is deze laptop ook geschikt voor bijvoorbeeld grafische toepassingen en gaming. Dankzij het verlichte toetsenbord kun je werken en gamen in donkere ruimtes. Het oledscherm belooft mooie, volle beelden met veel detail en diepe zwarttinten. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Gaming: geschikt voor het spelen van de meest recente games.

✔ Fotobewerking: de processor is hier snel genoeg voor.

✔ Videobewerking: deze laptop heeft een aparte videokaart. Deze laptop is minder geschikt voor:

Acer Aspire 3 A315-58-36U6 - 15,6 inch vanaf € 429,- Op de Acer Aspire 3 A315-58-36U6, een basic laptop voor dagelijks gebruik, bekijk je films en series, werk je aantekeningen uit en surf je op het internet. Dankzij het ips-scherm kun je daarbij genieten van een brede kijkhoek en realistische kleurweergave, bij een resolutie van 1920x1080 pixels. Aan boord vinden we een Intel Core i3-1115G4 met twee cores en een klokfrequentie van 3GHz. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Bewerken van (vakantie)foto's: de processor biedt voldoende snelheid voor het werken met lichte apps. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking in pakketten zoals Photoshop: de processor is hiervoor niet snel genoeg.

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8015MMH - 15,6 inch vanaf € 799,- De Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8015MMH is van diverse markten thuis. Zo is hij geschikt voor het bewerken van foto's in bijvoorbeeld Adobe Photoshop, dankzij Iris Xe Graphics. Doordat hij is voorzien van een ips-scherm geniet de gebruiker van een brede kijkhoek en realistische kleurweergave, met een HD-resolutie van 1920x1080 pixels. Deze laptop is uitgerust met een 11e generatie i7-processor, 16GB werkgeheugen en een 256GB grote ssd. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Films en series kijken in Full HD.

✔ Fotobewerking: de processor is hier snel genoeg voor.

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

