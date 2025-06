Onaangekondige AMD Ryzen 9000G-apu verschijnt in FurMark

Een onbekende AMD Ryzen-apu is verschenen in benchmarkresultaten van FurMark. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een van de aankomende Ryzen 9000G-processors. AMD baseert deze apu's op de Zen 5-architectuur, terwijl de igpu's gebruikmaken van de RDNA 3.5-architectuur.

In de FurMark-benchmark, die veel wordt gebruikt om gpu's te stresstesten, wordt de nieuwe cpu aangeduid als 100-000001868-30_Y, merkte leaker momomo-us op. Die cpu is nog niet te vinden in de officiële productcatalogus van AMD. Waarschijnlijk gaat het om een van de 9000G-apu's die eind vorige maand al verschenen op de website van Gigabyte.

FurMark noemt een maximaal energiegebruik van 47W op 1440p en 50W op 4k. Vermoedelijk gaat het daarbij om het verbruik van de complete processor, hoewel Furmark primair de gpu belast. De gemeten maximale kloksnelheid bedraagt 3,1GHz. Dat is hoger dan de maximaal 2,9GHz waarop de Radeon 890M-igpu loopt in de mobiele Ryzen AI HX-serie (Strix Point), waarop AMD de 9000G-apu's voor desktops baseert.

De geïntegreerde gpu van de processor haalt in FurMark een score van 1097 op 1440p. Dat is 1 procent hoger dan de Radeon 780M scoort, die onder meer werd gebruikt in de Ryzen 7 8700G. Op 4k haalt de igpu een score van 542 punten, ongeveer 5 procent lager dan de 566 punten van de Radeon 780M. De Radeon 890M scoort in dezelfde test nog eens 17 procent hoger. Dat de desktop-apu vooralsnog langzamer is dan de versie die in laptops wordt toegepast, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het gaat om een prototype-exemplaar dat bedoeld is voor testdoeleinden door ontwikkelaars.