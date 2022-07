Zwitserland neemt 'waterbatterij' met capaciteit van 20 miljoen kWh in gebruik

Zwitserland begint met het gebruik van een enorme 'waterbatterij' voor het opslaan van energie in waterreservoirs. De zogenaamde batterij heeft een capaciteit die equivalent is aan 20 miljoen kilowattuur en moet zo'n 900.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Een waterbatterij is een manier om energie op te slaan door middel van twee waterreservoirs op verschillende hoogten, legt Euronews uit. Overtollige elektriciteit, bijvoorbeeld opgewekt door windmolens of zonnepanelen, wordt gebruikt om water naar het hoger gelegen reservoir te pompen. Als er elektriciteit nodig is, kan het water vervolgens naar het lagere reservoir stromen langs een van de zes turbines, bij elkaar goed voor 900MW aan stroom.

Het hoger gelegen Vieux Emosson-reservoir bevat zo'n 25 miljoen kubieke meter water, wat volgens uitbater Nant de Drance gelijkstaat aan de energiecapaciteit van 400.000 accu's van elektrische auto's. De pompturbines kunnen daarbij binnen vijf minuten omschakelen van het pompen van water naar het laten doorstromen van water. Met andere woorden, volgens Nant de Drance kan de installatie binnen enkele minuten wisselen tussen het opslaan en het afgeven van energie.

De bouw van de batterij Nant de Drance heeft zo'n 2 miljard euro gekost en duurde veertien jaar. In die tijd werden de reservoirs Emosson en Vieux Emosson in Valais aan elkaar gekoppeld via een groot ondergronds tunnelnetwerk, tot wel 600 meter onder de Zwitserse Alpen. Er moest 18 kilometer aan tunnels gegraven worden, onder meer om de benodigde bouwmaterialen en vooraf geassembleerde onderdelen door de Alpen te kunnen vervoeren.