Onderzoek: Nederlands marktaandeel Apple Siri daalt van 40 naar 31 procent

Het marktaandeel van Apples digitale assistent Siri is in het afgelopen jaar gedaald van 40 naar 31 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Voice Monitor van DirectResearch. Google Assistent blijft veruit het meest gebruikt.

In het onderzoek zei 31 procent van de gebruikers van digitale assistenten Siri te raadplegen, schrijft Frankwatching op basis van de nog niet gepubliceerde Voice Monitor. Dat was vorig jaar nog 40 procent. Google is marktleider in Nederland met 68 procent, al stagneert het aantal gebruikers daarvan wel. Amazon Alexa en Samsung Bixby volgen op grote afstand.

In totaal gebruikt 37 procent van de ondervraagden een spraakassistent, tegenover iets meer dan 30 procent een jaar geleden. Ook zeiden gebruikers gemiddeld iets vaker spraakassistenten te gebruiken, maar ze deden dat juist minder in de woonkamer, in de keuken, in de slaapkamer en in de auto. De meesten vragen om de weersvoorspelling of het nieuws, willen feitjes weten of vragen naar openingstijden van winkels of andere plekken om heen te gaan.

DirectResearch deed het onderzoek dan ten grondslag ligt aan de Voice Monitor in december 2021. Het was een vragenlijst die 1422 mensen hebben ingevuld. Die groep is volgens het onderzoeksbureau representatief voor de Nederlandse bevolking.