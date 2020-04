Dell-website noemt nieuwe UltraSharp-schermen met usb-c met pd tot 65W - update

Dell komt binnenkort waarschijnlijk met twee nieuwe monitoren in de UltraSharp-serie. Op de website van het bedrijf is informatie over de U2421HE en U2721DE verschenen. De schermen krijgen ieder een usb-c-aansluiting, met ondersteuning voor usb-pd tot 65W.

De twee schermen werden ontdekt door Tftcentral. De U2421HE en U2721DE hebben respectievelijk een beelddiagonaal van 23,8" en 27". Laatstgenoemde heeft een 1440p-paneel van het ips-type, terwijl de 23,8"-variant een ips-paneel met resolutie van 1920x1080 pixels heeft. De grotere variant heeft ook een hogere helderheid, met 350cd/m². Het kleinere model heeft een helderheid van 250cd/m². Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 60Hz.

Verder hebben beide monitoren soortgelijke specificaties. Zo bieden ze beide een gtg-responstijd van 8ms, hoewel dit kan worden verlaagd naar 5ms in 'fast mode'. De schermen kunnen allebei 99 procent van de srgb-kleurruimte en 85 procent van het dci-p3-kleurenspectrum weergeven. Ook bieden de monitoren soortgelijke kijkhoeken: Dell stelt dat de schermen een kijkhoek van 178 graden hebben. Verder lijken de monitoren relatief kleine schermranden te hebben.

Zowel de U2421HE als de U2721DE hebben een DisplayPort 1.4-aansluiting, een hdmi 1.4-connector en een usb-c-aansluiting met ondersteuning voor usb-pd tot 65W. Hiermee kunnen de schermen bijvoorbeeld een laptop opladen via usb-c, mits het vermogen van 65W voldoende is. De monitoren hebben ook een DisplayPort-output, een usb-hub met vier aansluitingen, een rj45-ethernetaansluiting en een 3,5mm-jack voor audio. De meegeleverde monitorstandaard kan in hoogte worden versteld, en kan ook gedraaid en gekanteld worden.

De 23,8"-variant staat al te koop op de Britse website van Dell. Het scherm kost daar momenteel 267 pond, omgerekend zo'n 306 euro. De 27"-variant is inmiddels ook opgedoken, en kost momenteel 489 pond. Dat is omgerekend ongeveer 560 euro. Het is nog niet bekend wanneer Dell van plan is de schermen in Nederland en België uit te brengen. Vermoedelijk zal dit binnenkort gebeuren, aangezien informatie over de producten dus al op de Britse website van het bedrijf staat.

Update, 11:07: Een Tweakers-gebruiker meldt dat de schermen te koop zijn op de Dell UK-website. Dit is toegevoegd aan het artikel.