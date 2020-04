Windows 10 maakt Linux-systeembestanden toegankelijker in Verkenner

De nieuwe Insider Preview van Windows 10 maakt het Linux-bestandssysteem beter toegankelijk vanuit de Verkenner. Gebruikers hoeven daardoor niet meer specifiek op zoek naar hun Linux-bestanden, maar zien die direct bij het opstarten van de Verkenner al.

De veranderingen zitten in de Windows 10 Insider Preview 19603, schrijft Microsoft. Gebruikers die een Linux-distributie hebben geïnstalleerd via het Windows Subsystem For Linux krijgen die distro's direct te zien als ze de Verkenner openen. Daar staat Linux-pinguïn Tux in de linkerbalk onder Deze PC en Netwerken. Gebruikers die daarop klikken krijgen eerst een lijst te zijn met geïnstalleerde distro's, en de root-filesystems als ze daarop doorklikken.

Het was sinds februari vorig jaar al mogelijk om de bestanden van distributies in de Verkenner te bekijken, maar gebruikers moesten daarvoor specifiek naar een unc-pad gaan dat voor sommigen lastig te vinden was. In de Insider-preview zit naast de veranderingen voor het WSL ook een nieuwe functie om schijfruimte op te schonen via de instellingen.

Microsoft voegde het Windows Subsystem For Linux in 2016 toe aan Windows. Vorig jaar bracht het bedrijf versie 2 van de software uit. Daarbij werd voor het eerst een volledige Linux-kernel geïntegreerd in het besturingssysteem. Daarmee waren de systeembestanden ook al in de Verkenner beschikbaar.