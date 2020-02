AMD kondigt Radeon Pro W5500-videokaart W5500M-variant voor laptops aan

AMD presenteert de Radeon Pro W5500, een variant van de RX 5500 XT maar dan bedoeld voor workstations. De videokaart krijgt een Navi 14-gpu, is voorzien van 8GB gddr6-geheugen en heeft een tdp van 125W. De videokaart kost 399 dollar.

Wat specificaties betreft komt de Radeon Pro W5500 grotendeels overeen met de Radeon RX 5500 XT. Het model voor workstations is in alle gevallen uitgerust met 8GB gddr6, van de kaart voor gamers zijn er ook varianten met 4GB vram. De videokaart ondersteunt pci-e 4.0 en is gebaseerd op de Navi-gpu die op 7nm wordt gemaakt.

AMD voorziet de Radeon Pro W5500 van vier displayport 1.4-aansluitingen, eentje minder dan de duurdere W5700. Ook ontbreekt de usb-c-aansluiting bij de nieuwe videokaart. Het is mogelijk om vier 4k- of 5k-monitoren aan te sluiten, of één 8k-monitor.

De W5500 wordt gepositioneerd onder de Radeon Pro W5700, die eind vorig jaar werd aangekondigd en dubbel zoveel kost. AMD's Radeon Pro-kaarten hebben en aangepast pcb en andere drivers dan de kaarten voor consumenten.

AMD zet de nieuwe videokaart voor workstations tegenover Nvidia's Quadro P2200 van vorig jaar. Dat is een zuinigere kaart, met een tdp van 75W en een gpu die is afgeleid van die van de GTX 1060. Nvidia heeft geen Quadro-gpu's met nieuwere gpu's in de prijsklasse van de W5500.

Ook komt AMD met de Radeon Pro W5500M voor laptops. Die variant heeft 4GB gddr6-geheugen en een tdp van 85W. Apple stopt al een Radeon Pro 5500M in zijn 16" MacBook Pro. De W5500M-variant komt in het voorjaar volgens AMD beschikbaar in andere laptops. De Radeon Pro W5500-kaart voor desktops is halverwege februari beschikbaar.