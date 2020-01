Google Home-gebruikers klagen over update die hun speakers onbruikbaar maakt

Verschillende gebruikers van de originele Google Home klagen over een update waarmee hun speakers onbruikbaar worden. Het lijkt vooral te gaan om gebruikers in het Google Home-previewprogramma.

Onder meer op een forum van Google en op Reddit melden gebruikers dat hun Google Home niet meer werkt en dat een oranje led op de achtergrond langzaam begint te knipperen. Er volgt dan ook geen reactie meer na het geven van het commando 'Hey Google'. Mogelijke oplossingen zoals opnieuw verbinden, de stroom eraf halen of het terugzetten naar fabrieksinstellingen lijken niet altijd te helpen. Een gebruiker zegt dat Google heeft verklaard dat zijn exemplaar niet meer werkt en hij krijgt een nieuwe.

Volgens Android Police betreft het voornamelijk gebruikers uit het previewprogramma van de Google Home; zij krijgen vroege firmware-updates om deze alvast te kunnen testen. Een community-medewerker van Google zegt dat het bedrijf bezig is om het probleem op te lossen en dat er meerdere klachten over het probleem zijn binnengekomen. Wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost en of blijvend onbruikbare luidsprekers worden vervangen, is nog onduidelijk.

In oktober vorig jaar waren er ook soortgelijke problemen met de reguliere Home en Home Mini, al ging het toen om een stabiele update die los stond van het previewprogramma. De luidsprekers van gebruikers bleken toen defect te raken na een firmware-update. Google bevestigde dat er problemen waren en ging de luidsprekers van getroffen gebruikers kosteloos vervangen. Het bedrijf zei ook met een softwareoplossing te komen zodat het probleem niet nog eens moet kunnen optreden.