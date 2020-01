'Gebruik smartphone tijdens autorijden is in houder even gevaarlijk als in hand'

Het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden is even gevaarlijk als de telefoon in een houder zit als dat de chauffeur hem in de hand heeft. Dat concludeert de Nederlandse SWOV. Chauffeurs die de telefoon gebruikten bij een onderzoek slingerden en reden langzamer.

Bij het onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bleek dat automobilisten gemiddeld 25 keer naar hun smartphone keken wanneer deze in de houder stond, versus 22 keer bij het in de hand houden van het toestel. De totale duur van het kijken naar de smartphone in de houder betrof tijdens de test 28,2 seconden, tegenover 23,3 seconden bij het vasthouden in de hand.

Wel kijken automobilisten iets langer in de spiegels en ervoeren ze wat minder mentale inspanning bij het uitwisselen van berichten met een smartphone in de houder. Maar nog altijd is de totale duur van het kijken in de spiegels aanzienlijk lager dan wanneer ze geen smartphone gebruiken en ook is de mentale inspanning significant hoger.

Bij het gebruik van WhatsApp in de auto variëren chauffeurs meer in gereden snelheid en slingeren ze meer dan personen die hun smartphone niet achter het stuur gebruiken. Dat is bij gebruik in een houder en in de hand. Ze rijden in beide gevallen langzamer.

De SWOV wilde weten wat het effect is van smartphonegebruik met de telefoon in een houder op het rij- en kijkgedrag van automobilisten en hoe dit zich verhoudt tot de effecten van appen met de telefoon in de hand. De 27 deelnemers werden bij de test gevraagd om tijdens het rijden in een rijsimulator vragen via WhatsApp te beantwoorden. Zij reden elk drie ritten in de rijsimulator: bij één rit hadden de deelnemers de telefoon in de hand, bij de andere in een houder op het dashboard en ook was er een rit zonder smartphone. Tijdens de ritten in de rijsimulator zijn de oogbewegingen geregistreerd om na te kunnen gaan waar de deelnemers naar keken tijdens het rijden en is gemeten hoe groot hun taakbelasting was.

De conclusie van de onderzoekers is dat er geen reden is om aan te nemen dat het veiliger is om tijdens het autorijden de telefoon in de houder te bedienen dan in de hand. "De problemen komen voor bij jong en oud, man en vrouw en zowel ervaren als onervaren appers. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het appen op een telefoon die in een houder is geplaatst ook ongewenst", aldus de SWOV. De stichting roept op nader onderzoek te verrichten, waarna mogelijk het verbod op het vasthouden van een telefoon achter het stuur uitgebreid moet worden.