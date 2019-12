Remaster van Vanquish komt wellicht op 18 februari 2020 uit voor Xbox One

Een remaster van de sci-fi-shooter Vanquish is verschenen in de Microsoft Store. De vernieuwde versie komt volgens de webshop op 18 februari 2020 uit voor de Xbox One. Vermoedelijk komt de game ook naar andere platforms. Het is nog onbekend hoeveel de remaster gaat kosten.

In de melding op de Microsoft Store staan enkele details over een Vanquish-remaster voor de Xbox One. Het gaat in ieder geval niet om de backwards compatible variant, maar om een volwaardige remaster voor de Xbox One. De Xbox One X-versie krijgt ondersteuning voor een 4k-resolutie in combinatie met 60fps.

De Microsoft-pagina draait om de Xbox One-versie van de remaster, maar vermoedelijk komt de game ook naar de PS4. Vanquish was namelijk geen Xbox-exclusive. De game kwam in 2010 uit voor de Xbox 360 en PlayStation 3. Een pc-versie met ondersteuning voor 4k-resoluties volgde in 2017.

Vanquish is een sci-fi-shooter waarin spelers een overgenomen ruimtekolonie proberen terug te winnen van een groep muiters. De game werd ontwikkeld door Platinum Games, de studio achter onder meer Bayonetta, Metal Gear Rising, NieR: Automata en Astral Chain. De ontwikkelaar werkte eerder samen met Microsoft aan een actie- rpg , Scalebound, maar deze game werd geschrapt.

De remaster komt volgens de Microsoft Store op 18 februari 2020 uit, maar is nog niet officieel aangekondigd. De kans bestaat dus dat dit een plaatsvervangende releasedatum is. Het is onbekend wanneer de remaster officieel wordt aangekondigd.