Netflix stopt met ondersteuning Samsung-televisies van 2010 en 2011

Samsung heeft televisie-eigenaren van een model uit 2010 en 2011 gewaarschuwd dat zij binnenkort geen gebruik meer kunnen maken van de Netflix-applicatie. De ondersteuning wordt namelijk gestopt. Dat geldt ook voor bepaalde Roku-mediaspelers en Vizio-televisies.

Gebruikers bij wie Netflix-ondersteuning verdwijnt krijgen een melding in beeld te zien, zo waarschuwt Samsung. Daarin staat dat door technische beperkingen er binnenkort geen Netflix meer is te zien. Dat geldt dus voor Samsung-televisies die in 2010 en 2011 zijn uitgekomen; voor nieuwere modellen blijft er ondersteuning voor Netflix, al lijkt aannemelijk dat op termijn er meer modellen worden uitgefaseerd.

Alhoewel er verder geen nadere uitleg is, heeft het waarschijnlijk te maken met het feit dat Netflix door het geringe aantal gebruikers het niet langer rendabel acht om de modellen te ondersteunen. De veranderingen gaan in per 1 december: vanaf dan zal de Netflix-applicatie op de genoemde Samsung-televisies niet langer functioneren.

Netflix stopt niet alleen met de ondersteuning van oudere Samsung-televisies, maar ook televisies van het merk Vizio van vier jaar of ouder krijgen ermee te maken. Verder werkt de applicatie vanaf december ook niet meer op een aantal Roku-mediaspelers.