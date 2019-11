Google maakt vr-software Cardboard opensource

Google maakt zijn vr-software Cardboard opensource, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het belooft nog zelf zaken toe te voegen aan de software, maar laat de verdere ontwikkeling van Cardboard aan geïnteresseerde ontwikkelaars.

Het gebruik van Cardboard is afgelopen jaren teruggelopen, zegt Google. Dankzij het opensource maken van de code kunnen ontwikkelaars zelf makkelijk ondersteuning toevoegen voor nieuwe toepassingen en smartphones. Ook is het mogelijk om eigen Cardboard-apps te maken en vr-apps te programmeren. De qr-code om Cardboards te koppelen is bovendien niet langer afhankelijk van de Google Cardboard-app.

Ontwikkeling binnen de sdk van Cardboard vereist Android Studio 3.4.1 en de Android NDK voor ontwikkeling op Googles mobiele besturingssysteem. Voor iOS hebben ontwikkelaars Xcode 10.3 of hoger nodig. Cardboard bestaat ongeveer 5,5 jaar. Er verschenen vooral de eerste jaren veel headsets, waaronder veel van karton zoals de originele Cardboard.