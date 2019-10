Webdienst van Australische grenspolitie onbruikbaar na update Internet Explorer

Een webdienst van de Australische grenspolitie is onbruikbaar geworden voor iedereen die gebruikmaakt van een up-to-date versie van Windows 10. Een update aan Internet Explorer van 8 oktober maakt de browser incompatibel met de site en het ondersteunt geen andere browser.

Het gaat om het Integrated Cargo System van de Australian Border Force. De dienst erkent het probleem in een nieuwsposting, maar schrijft daarbij dat het alleen gebruikers treft die pogen in te loggen met Internet Explorer. Het vermeldt niet dat dat de enige mogelijkheid tot inloggen is. Daar kwam The Register op eigen houtje achter. De dienst wordt volgens de site gebruikt door honderden, zoniet duizenden bedrijven die vracht importeren naar Australië.

Het advies van de Australische dienst is om na 'gedegen risico-analyse' te overwegen om de update in kwestie te verwijderen, of een aparte computer gebruiken, specifiek voor het inloggen op het ICS. Volgens The Register werken de Australiërs samen met niet alleen Microsoft, maar ook IBM, Unisys en Binnenlandse Zaken om het probleem op te lossen.

Microsofts standpunt is al langer dat zowel bedrijven, overheden als particulieren zo snel mogelijk van Internet Explorer af moeten stappen. IE11 krijgt nog updates van Microsoft, maar zijn focus ligt al sinds 2015 op Microsoft Edge, dat toen officieel uitkwam.