Gerucht: Apple kondigt eind oktober AirPods Pro met noisecancellation aan

Volgens Chinese media kondigt Apple eind oktober Airpods aan die de Pro-toevoeging krijgen. Die zouden noisecancelling en een nieuwe behuizing hebben. De AirPods Pro zouden volgens de geruchten 260 dollar moeten gaan kosten.

Dat meldt MacRumors op basis van berichten in de Chinese krant China Economic Daily. Dat schrijft dat de nieuwe Airpods een nieuw in-ear-ontwerp hebben waar noisecancellation is ingebouwd. Ook lijkt het er volgens de krantenberichten op dat de AirPods een nieuwe, metalen behuizing krijgen. Die zouden beter warmte kunnen geleiden. De AirPods zouden 260 dollar gaan kosten, omgerekend zo'n 230 euro. Dat is een stuk duurder dan de prijs van de huidige AirPods.

Dat de nieuwe generatie AirPods waarschijnlijk noisecancellation krijgt is geen verrassing. Eerder deze maand kwam een bèta van iOS 13.2 uit, waarin een render te zien was van twee AirPods die rubberen dopjes lijken te hebben. Ook zitten er modussen in het OS die te maken lijken te hebben met noisecancellation. Mogelijk houdt Apple later deze maand een evenement waarbij het bedrijf nieuwe hardware aankondigt. Volgens de Chinese berichten zouden de AirPods Pro dan ook worden aangekondigd.