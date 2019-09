Oledtelevisies van LG krijgen een G-Sync Compatible-certificaat

LG gaat zijn oledtelevisies uit de C9- en E9-serie voorzien van het G-Sync Compatible-certificaat. LG gaat de ondersteuning toevoegen via een firmware-update. De update wordt in de komende weken 'in bepaalde landen' geleidelijk uitgerold.

Met compatibiliteit voor G-Sync ondersteunen de oled-tv's nu officieel variabele verversingssnelheden met de videokaarten van Nvidia. De 2019-modellen oled-tv's van LG ondersteunen al Adaptive Sync van VESA via hdmi 2.1. Adaptive Sync is vergelijkbaar met AMD's FreeSync-technologie. Deze technologie werkte al wel met de gpu's van Nvidia, maar gebruikers moesten Adaptive Sync handmatig aanzetten.

De huidige videokaarten van Nvidia ondersteunen enkel hdmi 2.0b. Gebruikers zullen dus maximaal 4k-beelden kunnen weergeven met een verversingssnelheid van 60Hz. 1440p- en full-hd-content kunnen wel worden weergeven met een verversingsfrequentie van 120Hz.

De 55"-LG C9

G-Sync-compatibiliteit wordt toegevoegd aan de LG E9- en C9-oledschermen. De E9-televisies krijgen schermen van 65" en 55". De C9-serie is beschikbaar met schermen van 55, 65 en 77 inch. Deze televisies bieden verversingsfrequenties van 120Hz. LG belooft een inputlag van 6ms bij het weergeven van 1440p-content met 120Hz. In 4k-modus met 60Hz hebben de televisies volgens de fabrikant een lag van 13ms.

LG is niet de eerste fabrikant met een groot G-Sync-scherm. Tijdens de CES introduceerde Nvidia de Big Format Gaming Display-serie. Het gaat daarbij om schermen met een schermdiagonaal van 65" en hoge verversingsfrequenties. In juni kwam HP met zijn Omen X Emperium-scherm. Dat model heeft een 65"-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz en kost 4299 euro. Later dit jaar volgen onder andere Asus en Acer met hun eigen 'BFGD'-schermen.