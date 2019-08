Consumentenbond begint rechtszaak tegen Philips over verboden prijsafspraken

De Consumentenbond is een bodemprocedure begonnen tegen Philips. De Nederlandse organisatie wil dat er compensatie komt voor consumenten die in het verleden schade hebben geleden door verboden prijsafspraken van onder andere Philips over beeldschermen.

Sandra Molenaar, de directeur van de Consumentenbond, zegt dat Philips en andere beeldbuisfabrikanten zich jarenlang over de rug van consumenten hebben verrijkt. De consumenten hebben volgens haar ongeveer tien procent te veel betaald voor televisies en monitoren. "We hebben geprobeerd om met Philips tot een snelle oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Maar linksom of rechtsom, dat geld moet terug naar de consument. Daarom stappen we nu naar de rechter", aldus Molenaar.

Met de bodemprocedure wil de Consumentenbond bereiken dat voor recht wordt verklaard dat Philips aansprakelijk is voor de volledige schade die het gevolg is van de prijsafspraken van de verschillende fabrikanten. Het is in deze kwestie niet mogelijk rechtstreeks een schadevergoeding voor alle gedupeerden te eisen. Dat betekent dat gedupeerden vermoedelijk alsnog in een aparte, individuele zaak schadevergoeding moeten vorderen.

De Consumentenbond spreekt bij dit onderwerp over een beeldbuiskartel. Daaraan namen naast Philips ook fabrikanten als Samsung, LG en Panasonic deel. De verboden prijsafspraken leidden tot hogere prijzen voor consumenten. Eind 2012 legde de Europese Commissie boetes op aan alle deelnemende bedrijven; Philips kreeg een boete van in totaal 509 miljoen euro voor zijn aandeel in het kartel. Dat bedrag kwam tot stand door een boete van 313 miljoen euro met daarbij de helft van de boete van 392 miljoen euro voor de joint venture met LG.