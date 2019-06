Nederlandse bedrijf Azerion koopt mobiele divisie van Spil Games

Het Nederlandse Azerion, eigenaar van onder meer Habbo Hotel, heeft de mobiele divisie gekocht van het eveneens Nederlandse Spil Games. Spil maakte onder meer Troll Face Quest en Operate Now: Hospital.

Spil Games gaat zich richten op zijn webportalen in plaats van op mobiele games, zegt het bedrijf. Azerion koopt de divisie met mobiele games, de tak van de webportalen blijft in handen van de oprichters. Die houden 95 procent van die aandelen, terwijl Azerion een minderheidsbelang neemt.

Met de overname komen games als Thrill Rush Theme Park en My Dolphin Show bij Azerion terecht. Het Nederlandse bedrijf nam eerder het Finse Sulake over, eigenaar van Habbo Hotel. Ook heeft Azerion sites met 'casual' spelletjes in handen, zoals Spele.nl. Beide bedrijven hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld gemoeid is met de deal.