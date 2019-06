HMD kondigt Android One-instapsmartphone Nokia 2.2 aan

HMD kondigt de Nokia 2.2 aan. De Android One-smartphone in de 2-serie krijgt een adviesprijs van 119 euro. Het toestel heeft onder andere een 5,7''-scherm, een accu van 3000mAh en een MediaTek Helio A22-soc. Naar verwachting komt de telefoon midden juni uit.

De Nokia 2.2 is de eerste smartphone in de 2-serie die onder het Android One-programma valt, geeft HMD aan in een persbericht. De telefoon heeft onder andere een MediaTek Helio A22-soc, een 5.7''-scherm met een resolutie van 720 bij 1520-pixels en 2- tot 3GB aan werkgeheugen. Verder heeft de smartphone een accu van 3000mAh en een micro-usb-poort om de telefoon op te laden of bestanden over te zetten. De hoeveelheid opslaggeheugen van het toestel bedraagt 16- of 32GB, wat nog uitgebreid kan worden met een micro-sd-kaart met volgens de fabrikant een maximale geheugencapaciteit van 400GB.

Er is ondersteuning voor het gebruik van gezichtsherkenning voor het ontgrendelen van de smartphone en ook heeft het toestel een 13-megapixelcamera en een Google Assistant-knop. Het toestel is van verwisselbare Nokia Xpress-covers te voorzien. Deze covers komen uit in de kleuren Pink Sand, Ice Blue en Forest Green.

Het toestel komt ergens midden juni uit en heeft een adviesprijs van 119 euro. Tevens geeft HMD aan dat de Nokia 3 uit 2017 een update krijgt naar Android Pie. Het bedrijf voorziet zijn telefoons twee jaar lang van reguliere updates en drie jaar lang van maandelijkse beveiligingsupdates.