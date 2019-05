Huawei kan mogelijk bij klantenbestand KPN door levering software

KPN lijkt voor het beheer van klantengegevens software van Huawei te gebruiken, alhoewel de provider dat zelf niet wil bevestigen. Door het leveren van de bewuste software zou Huawei mogelijk bij de gegevens van miljoenen klanten kunnen, al is hier geen direct bewijs voor.

Volgens Trouw is KPN voor het beheer van klantengegevens volledig afhankelijk van software van Huawei. Daarmee zouden potentieel de persoonsgegevens, gebruikersdata en factuurgegevens van miljoenen klanten inzichtelijk zijn voor de Chinese provider. Ook voor de verdere ontwikkeling van de systemen werken technici van KPN en Huawei samen, aldus Trouw.

Uit documenten die Trouw heeft ingezien, zou blijken dat KPN vanaf 2013 met Huawei in zee is gegaan. Voor die tijd werd er van meerdere, deels overlappende, systemen gebruik gemaakt die traag werkten en ervoor zorgden dat KPN niet efficiënt kon werken. Huawei werd daarna de 'hoeksteen van de transformatie', aldus Trouw. Alhoewel KPN dus niet inhoudelijk wil reageren, zegt de provider wel dat het beheer van systemen in de komende tijd in toenemende mate weer in eigen handen komt, en dat externe toegang op systemen wordt gemonitord.

Het bericht van Trouw is in lijn met een eerder bericht van De Volkskrant, waarin werd aangegeven dat de AIVD onderzoek doet bij een 'grote Nederlandse provider'. De vraag daarbij is of Huawei toegang had tot de klantgegevens van de bewuste provider; gezien de berichtgeving lijkt het dus om KPN te gaan, alhoewel de AIVD ook geen nadere toelichting wilde geven. Ook uit het bericht van Trouw blijkt overigens niet direct dat Huawei daadwerkelijk klantgegevens van KPN kan bekijken.

Huawei ligt wereldwijd onder een vergrootglas vanwege vermeende staatsspionage door China. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd, wat Huawei bemoeilijkt om zaken te doen. In Nederland is discussie gaande over het gebruik van Huawei voor het aanleggen van een 5g-netwerk, iets waarvan KPN heeft aangegeven dat het voor het core-netwerk een andere provider wil gebruiken. Wel wil KPN voor het aanleggen van de antennes met Huawei in zee gaan.