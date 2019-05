Mercedes-Benz begint met productie van eerste elektrische auto

Daimler, het bedrijf achter de voertuigen van Mercedes-Benz, is begonnen met de productie van de EQC. Het is volgens het bedrijf de eerste auto van Mercedez-Benz die geheel elektrisch wordt aangedreven.

Volgens het bedrijf is het eerste voertuig maandag van de band gerold in een fabriek bij Bremen en is het voertuig nu te bestellen, al gaf het bedrijf eerder al aan dat de suv voor de rest van het jaar al uitverkocht is. De auto, met de volledige naam EQC 400 4Matic, krijgt volgens de productsite een bereik van 417km. Daarvoor is een 80kWh-accu geïnstalleerd.

De auto weegt ruim 2400kg, waarvan een kwart voor rekening van de accucellen komt. In totaal heeft de EQC 408pk aan vermogen en voltooit het voertuig een sprint van 0 tot 100km/u in 5,1 seconden. Er zijn twee motoren aanwezig, waarbij zowel de voor- als de achteras worden aangedreven.

De fabrikant meldt dat de aanbevolen Duitse prijs voor het basismodel van EQT op 71.281 euro uitkomt. Dat is inclusief een btw-percentage van 19 procent. In Nederland pakt dat hoger uit. Op de website van Mercdes-Benz staat een totaalprijs van 80.995 euro genoemd.