Ontwikkelaars opensource-emulatiesoftware klagen over gebruik Capcom Home Arcade

Ontwikkelaars van de niet-commerciële opensource-emulatiesoftware waar de Capcom Home Arcade gebruik van maakt, klagen over het gebruik van de emulatiesoftware in de miniconsole. Zij klagen dat ze niet vooraf waren ingelicht over de plannen. Een enkeling dreigt code in te trekken.

De Capcom Home Arcade maakt gebruik van emulatiesoftware FB Alpha. Deze software is opensource en kan door iedereen worden gebruikt, mits ze geen winst proberen te maken met de software. De Capcom Home Arcade is echter een commercieel product. Een van de voornaamste ontwikkelaars van FB Alpha, Barry Harris, zegt op Twitter dat Capcom een licentie heeft op het gebruik FB Alpha voor de Home Arcade.

Op ontwikkelaarsforum Neo-source schrijven overige ontwikkelaars die aan FB Alpha hebben gewerkt niks te hebben geweten over de plannen van Harris. Dit gaat over ontwikkelaars die in hun vrije tijd aan het project hebben gewerkt, onder de veronderstelling dat de code alleen voor niet-commerciële doeleinden gebruikt zou worden. Nu blijkt Harris een overeenkomst te hebben gesloten om de Capcom Home Arcade van de emulatiesoftware te kunnen voorzien. Of Harris daar iets voor heeft gekregen is niet bekend. Een van de ontwikkelaars dreigt nu dan ook zijn FB Alpha-code uit de software terug te trekken.

Wat daarnaast meespeelt is dat FB Alpha is gebaseerd op twee andere emulatieprogramma's, Mame en Final Burn. Dit is in beide gevallen software met niet-commerciële licentieovereenkomsten. De ontwikkelaar van Final Burn gaf zijn code onder een opensourcelicentie vrij toen hij zich uit de scene terugtrok. Het is niet bekend of een van de betrokken partijen contact heeft opgenomen met Mame- of Final Burn-ontwikkelaars om toestemming te vragen voor het gebruik. Het is dan ook niet duidelijk of de huidige overeenkomst met Harris over de Home Arcade wel wettig is.

De Capcom Home Arcade werd begin deze week aangekondigd. De miniconsole is vanaf 25 oktober te koop en wordt geleverd met zestien arcadespellen. De console heeft twee sticks op de behuizing waarmee twee spelers tegen of met elkaar kunnen spelen. De Home Arcade krijgt een adviesprijs van 230 euro en wordt gemaakt door Koch Media. Tweakers heeft Koch Media om een reactie gevraagd.