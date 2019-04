DigiD-website waarschuwt voor malafide MijnOverheid-app in Google Play Store

In de Google Play Store staat een malafide app die pretendeert een app voor overheidsdienst MijnOverheid te zijn. De app staat vol met reclame en is mogelijk uit op foto's van gebruikers.

Volgens de waarschuwing op de DigiD-website zijn er stappen ondernomen om de app uit de Play Store te laten halen, maar op het moment van schrijven staat deze er nog in. Gebruikers vinden de app als ze op DigiD of MijnOverheid zoeken. De malafide app is dan een van de eerste resultaten. Google-woordvoerder Rachid Finge zegt desgevraagd tegen Tweakers dat nog geen details zijn over de huidige status, maar dat er 'op dit moment naar gekeken' wordt.

Uit het logo en de omschrijving is al duidelijk op te maken dat het niet om een officiële app van de Nederlandse overheid gaat. De app lijkt in ieder geval sinds 15 april in de Play Store te staan, toen is de applicatie voor het laatst geupdatet.

Volgens de Play Store is de app meer dan honderd keer gedownload. Hoeveel onwetende gebruikers de app hebben gedownload denkende dat het om een officiële app gaat, is onbekend. De DigiD-website roept gebruikers op om contact op te nemen met de helpdesk via MijnOverheid.nl als ze de app hebben gedownload.

Tijs Hofmans, redacteur security en privacy bij Tweakers stelt vast dat de app constant toestemming tot foto's vraagt, als deze geïnstalleerd wordt zonder deze enige permissies te geven. Mogelijk probeert de app foto's te ontfutselen van gebruikers door zich te vermommen als een scanner voor qr-codes. Bij iedere interactie wordt ook een beeldvullende advertentie getoond.