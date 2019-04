Canon kondigt EOS 250D-instap-dslr aan

Canon heeft de EOS 250D aangekondigd, een relatief compacte spiegelreflexcamera die wat de specificaties betreft grotendeels overeenkomt met de spiegelloze EOS M50. Zo heeft de EOS 250D dezelfde 24,1-megapixelsensor en de Digic 8-beeldprocessor.

De Canon EOS 250D is de opvolger van de 200D, en wat het uiterlijk en het formaat betreft, is er weinig veranderd, op een iets diepere handgreep na. Ook is de 24-megapixelresolutiesensor behouden, al moest de 200D het nog doen met de oudere Digic 7-beeldprocessor. Verder is het geheel draaibare en naar voren te klappen 3"-touchscreen met een resolutie van 1,04 miljoen beeldpunten behouden. De lichtgevoeligheid gaat tot 25.600 iso en ook de fotografeersnelheid is met 5fps onveranderd.

De nieuwe camera beschikt net als zijn voorganger over Dual Pixel-autofocus, maar die functie is in liveviewmodus nu ook beschikbaar in combinatie met oogdetectie. Voor autofocus door de optische zoeker, die een magere vergroting van 0,54x heeft, maakt de instapcamera net als de 200D gebruik van negen punten.

Waar de voorganger hooguit kon filmen in full-hd-resolutie met 60fps, kan de 250D dat in 4k-resolutie met 25fps, waarbij de maximale bitrate op 120Mbit/s uitkomt. Net als de EOS M50 past de nieuwe dslr hierbij echter een flinke crop toe van 2,64x. De Dual Pixel-autofocus is alleen beschikbaar voor filmen in 1080p en in niet in 4k; er wordt dan gebruikgemaakt van contrastdetectie.

Het toestel weegt 450 gram en beschikt over wifi, bluetooth en nfc. De Canon EOS 250D komt samen met de 18-55mm f/4-5.6-kitlens en een reserveaccu later deze maand beschikbaar voor 790 euro.