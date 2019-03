Caiway start sim-only-aanbod via netwerk van T-Mobile

Internetaanbieder Caiway start met sim-ony-abonnementen. Onder de naam Caiway Mobiel gaat het bedrijf drie abonnementen aanbieden. Het aanbod van Caiway verloopt via het mobiele netwerk van T-Mobile.

Volgens Caiway was er een wens van klanten om alle telecomproducten van een enkele leverancier af te nemen. Caiway bood al internet, televisie en vaste telefonie via zijn glasvezelnetwerk aan. Daar komt nu mobiele telefonie en mobiel internet via T-Mobile's netwerk bij.

Caiway Mobiel bestaat uit een Budget-, Standaard- en Extra-abonnement. Bestaande klanten krijgen combikorting van 5 euro per maand op hun Caiway-internetabonnement en 2,50 euro per maand op hun sim-only-abonnement.

Wie extra MB's of belminuten nodig heeft kan voor 3 euro een '250 mix'-bundel afnemen voor 250MB/belminuten/sms'jes of een '1000 mix'-bundel voor 8 euro. Deze bundel vervalt een maand na afname.

Caiway is sinds vorig jaar onderdeel van Delta Fiber. Het bedrijf heeft zijn oorsprong in de Centrale Antenne-installatie Westland die in 1981 is opgericht. Caiway heeft tegenwoordig zo'n 200.000 klanten.