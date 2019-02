'Code in Oculus-software hint naar Rift S vr-headset met ingebouwde camera's'

De volgende vr-headset van Oculus luistert naar de naam 'Rift S' en zal beschikken over geïntegreerde camera’s. Dit meldt UploadVR, dat in de pc-software van Oculus aanwijzingen ontdekte met betrekking tot de naam en de mogelijkheden van de nieuwe vr-bril.

Er deden al langer geruchten de ronde dat er een 'Rift S' in ontwikkeling was. Volgens UploadVR zitten er in de code van Oculus' pc-software referenties die het bestaan van het apparaat bevestigen en inzicht geven in de mogelijkheden van de headset. In de vernieuwde interface zou een instelling zitten die wordt omgeschreven als lighting frequency for Rift S cameras to adjust to room lighting, waar UploadVR uit afleidt dat de vr-headset over ingebouwde camera’s beschikt. Dit zou betekenen dat de gebruiker geen externe camera’s meer nodig heeft om lichaamsbewegingen te tracken, zoals bij de huidige Rift het geval is. Daardoor zou het bijvoorbeeld makkelijker worden om het vr-systeem mee te nemen naar een vriend.

UploadVR vond in de code ook een softwarematige instelling om de IPD oftewel Interpupillary Distance aan te passen; dat is de afstand tussen de beide pupillen. Dat wijst er mogelijk op dat Facebook, het moederbedrijf van Oculus, afstapt van de oorspronkelijke hardwarematige IPD-aanpassing.

Over de prijs en verschijningsdatum van de Rift S, of hoe de headset uiteindelijk gaat heten, is nog niets bekend. Mogelijk komt daar meer duidelijkheid over op het Mobile World Congress dat eind februari plaatsvindt in Barcelona.