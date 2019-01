Franse minister: EU is het eind maart eens over belasting voor techgigiganten

Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, laat in een interview met de Franse zondagskrant Le Journal de Dimanche weten dat hij ervan uitgaat dat de EU-lidstaten tegen het einde van maart overeenstemming bereiken over een belasting voor techgiganten.

Volgens Le Maire zijn er nog altijd enkele lidstaten die hun vraagtekens zetten bij het opleggen van een dergelijke belasting, maar desondanks zegt hij ervan overtuigd te zijn dat er eind maart overeenstemming wordt bereikt. De Franse minister stelt vast dat er vooruitgang wordt geboekt.

Een plan voor een belasting die wordt opgelegd aan techgiganten als Google, Apple, Facebook en Amazon had eigenlijk vorig jaar al rond moeten zijn, maar mede doordat een aantal landen tegenstribbelden ging dat niet door. In december stemde het Europarlement al wel in met de taks.

Frankrijk besloot in december dat het niet langer wilde wachten op overeenstemming in de EU; het land kwam zelf met de zogeheten Gafa-belasting, die onder meer wordt opgelegd aan Google, Apple, Facebook en Amazon. Deze is sinds de eerste dag van 2019 van kracht. Ook het Verenigd Koninkrijk komt met een eigen variant; deze moet in april 2020 ingaan.

De Europese Commissie kwam in maart vorig jaar met een plan om grote techbedrijven te belasten voor hun digitale activiteiten. Dit zou ongeveer vijf miljard euro per jaar opleveren, uitgaande van een tarief van drie procent. Deze taks gaat alleen gelden voor grote techbedrijven die een jaarlijkse wereldwijde omzet van ten minste 750 miljoen euro hebben en de inkomsten uit Europese activiteiten moeten minstens 50 miljoen euro per jaar bedragen.