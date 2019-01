Twitter geeft Android-app knop voor tweets op basis van omgekeerde chronologie

Twitter voorziet de eigen Android-app van een knop waarmee gebruikers kunnen wisselen tussen een weergave met tweets op basis van algoritmes of de omgekeerde chronologische volgorde. Dit was eerder al in de iOS-app beschikbaar.

Twitter meldt dat gebruikers van de Android-app op de sterretjes van de zogeheten sparkle-knop kunnen drukken om de weergave van tweets in te schakelen in omgekeerde chronologische volgorde. Daarbij worden de nieuwste tweets bovenaan de tijdlijn geplaatst. Met een druk op dezelfde knop zijn de tweets weer gerangschikt op basis van algoritmes.

Het bedrijf liet in september vorig jaar al weten dat het een optie voor gebruikers zou introduceren waarmee de nieuwste tweets worden getoond, zonder dat de tijdlijn daarbij wordt doorkruist door de zogenoemde 'relevante tweets' op basis van algoritmes. Deze knop werd in december vorig jaar al in de iOS-app geactiveerd en toen was al duidelijk dat de functie op korte termijn ook naar Android zou komen.

Het is nog onduidelijk wanneer apps voor andere platformen en de browserversie van Twitter de speciale toggle krijgen. Overigens konden gebruikers in de Twitter-app bijvoorbeeld via het negeren van bepaalde woorden in de praktijk al een weergave tevoorschijn toveren waarbij de tijdlijn ook wordt gerangschikt op basis van chronologie, al worden daarbij nog wel 'uitgelichte tweets' getoond.