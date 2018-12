Benchmarkt toont vermoedelijke GTX 1050-opvolger met 896 cudacores

Op Geekbench is het testresultaat te zien van een laptop waar een Nvidia-videokaart in zit met 14 compute units, ofwel streaming multiprocessors. Dat lijkt te duiden op de aanwezigheid van 896 cudacores. De huidige GTX 1050 heeft maximaal 768 cudacores.

Het benchmarkresultaat, dat opgemerkt werd door Tum Apisak, noemt de naam van de videokaart niet. Het is echter duidelijk dat het om een Nvidia-gpu gaat die in een laptop met een Core i7-8750H-processor zit. Er staat dat de gpu 14 compute units heeft; Nvidia noemt dat streaming multiprocessors ofwel sm's. Bij de huidige GTX-kaarten heeft iedere sm 64 cudacores. Als dat bij de nieuwe videokaart ook zo is, zou deze dus over 896 cudacores beschikken.

Vermoedelijk gaat het om een nieuwe gpu in het lagere segment, zonder RT-cores en dus met een GTX-aanduiding. Nvidia zou zo'n kaart GTX 2050 of GTX 1150 kunnen noemen. De gpu wordt gecombineerd met 4GB ram, al is niet bekend om welke type het gaat.

Als Nvidia een videokaart met 896 cudacores uitbrengt, zal deze waarschijnlijk sneller zijn dan de GTX 1050 Ti met 768 cudacores, maar vermoedelijk langzamer dan de GTX 1060, die afhankelijk van de uitvoering 1280 of 1152 cudacores heeft.

Het is mogelijk dat het aantal cudacores afwijkt, als Nvidia voor een andere configuratie van zijn sm kiest. De huidige RTX-kaarten hebben ook 64 cudacores per sm, maar daarnaast ook RT-cores en Tensor-cores. Dergelijke cores komen niet naar de GTX-kaarten, dus die ruimte zou in theorie kunnen worden ingezet voor meer cudacores.

Nvidia kondigt vermoedelijk begin januari nieuwe videokaarten aan. De fabrikant zal dan RTX-videokaarten voor laptops presenteren, blijkt uit details die eerder online verschenen. In de RTX-serie komen alleen hoger gepositioneerde modellen, zoals de RTX 2060, 2070, 2080 en 2080 Ti.

Hoewel het om een laptop-gpu lijkt te gaan, is het aannemelijk dat er een vergelijkbare videokaart voor desktops komt. Sinds de komst van de GTX 10-serie zijn de videokaarten voor laptops en desktops vrijwel aan elkaar gelijk.