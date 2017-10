Bug in macOS toont wachtwoord in plaats van hint bij versleuteld apfs-volume

Apples macOS High Sierra bevat een bug waardoor het besturingssysteem het wachtwoord van een versleuteld apfs-volume prijsgeeft. Na het unmounten en opnieuw mounten van het volume, toont het OS het wachtwoord in plaats van de hint.

De bug in aangetroffen door Matheus Mariano, die het probleem inmiddels aan Apple gemeld heeft. Een fix voor het probleem is er nog niet. Apple bracht MacOS 10.13 High Sierra op 25 september uit na een bètaperiode van een aantal maanden. De software vervangt het hfs+-bestandssysteem door het Apple File System, of apfs bij systemen met ssd's.

Wie met Disk Utility een versleuteld schijfvolume op basis van apfs toevoegt aan de container, dient een wachtwoord in te voeren, samen met een hint voor dat wachtwoord. Wie vervolgens het schijfvolume verwijdert en weer toevoegt, moet het wachtwoord invoeren. Wie zijn hint daarvoor wil tonen, krijgt van het besturingssysteem echter direct het wachtwoord te zien. Ook na een restart blijft het venster het wachtwoord weergeven bij het mounten van het schijfvolume. Het probleem doet zich voor bij de bètarelease en de officiële release van High Sierra. Wanneer Apple het probleem verhelpt is niet bekend.