Facebook bood half miljard euro op rechten uitzenden Indiase sportwedstrijd

Facebook heeft deze week bod van omgerekend meer dan een half miljard euro om de komende vier jaar cricketwedstrijden in de IPL te mogen uitzenden. De rechten voor deze 'Indiase Champions League' gingen uiteindelijk naar een andere bieder.

Facebook had wel het hoogste bod voor de digitale uitzendrechten van de IPL, zo twitterde de organisatie. Een andere bieder, Star India, bood echter meer dan twee miljard euro voor het totale pakket en krijgt daarmee alle rechten in handen. Als het bod van Star India er niet was geweest, dan waren de rechten per onderdeel geveild en had Facebook de rechten in handen gekregen.

Het bod van Facebook van meer dan een half miljard euro toont dat het sociale netwerk veel geld op tafel wil leggen voor zijn nieuwe videodivisie. Het bedrijf kwam vorige maand met Watch, een tabblad met video's in de app van Facebook. Bovendien financiert de onderneming van voorman Mark Zuckerberg videoproducties voor publicatie op het sociale netwerk.

Facebook was het enige bedrijf uit Silicon Vally dat meebood op de rechten van het populaire crickettoernooi in India. Bedrijven als Twitter en Amazon hebben in het verleden wel geboden op de uitzendrechten van Amerikaanse sporttoernooien.