Renders tonen mogelijk ontwerp van Huawei Mate 10 met dunne schermranden

Er zijn renders online verschenen die het mogelijke ontwerp van de Huawei Mate 10-smartphone tonen. De afbeeldingen tonen onder meer de voor- en achterkant van de telefoon. Als de renders kloppen, krijgt het toestel een voorkant met een relatief groot scherm en dunne bezels.

De afbeeldingen zijn afkomstig van een Weibo-gebruiker en werden opgemerkt door de website Android Crunch. Op de renders is te zien dat er nauwelijks randen aan de zijkant van het scherm zitten, en relatief kleine randen aan de boven- en onderkant van het scherm. Eerder heeft de ceo van Huawei al gezegd dat de Mate 10 een scherm zou krijgen met zeer dunne bezels; het ontwerp in de renders is in lijn met zijn uitspraken.

Op de renders is ook te zien dat het toestel een dubbele camera aan de achterkant heeft, waarbij de merknaam Leica tussen beide lenzen in staat. Het toestel krijgt volgens geruchten een Kirin 970-soc en een 6,1"-scherm met lange beeldverhouding van 2:1. Het toestel krijgt vermoedelijk 64GB opslagruimte, 6GB ram, draait op Android 7.0 en zal voorzien worden van een accu met een capaciteit van 4000mAh.

Een vingerafdrukscanner is niet zichtbaar op de voorkant; mogelijk zit deze op de achterkant. Verder is er een usb-c-poort aanwezig, maar of er ook een 3,5mm-aansluiting is, is onduidelijk, mede omdat de bovenkant van het toestel niet op de renders is te zien.

Het toestel wordt volgens GSMArena waarschijnlijk officieel aangekondigd op 16 oktober in het Duitse München, samen met de kleinere Huawei Mate 10 Lite. De Mate 10 moet de opvolger worden van de Huawei Mate 9, en gaat volgens geruchten meer dan 1000 dollar kosten.