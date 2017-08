Bunq-klanten klagen over invoering duur premium-abonnement

De Nederlandse bank bunq biedt voortaan alleen nog een bankpas aan als gebruikers een abonnement afnemen dat 7,99 euro per maand kost. Voor dat bedrag krijgen gebruikers ook twee creditcards. Voorheen betaalden gebruikers 1 euro voor een bankrekening en bankpas.

De bank noemt de nieuwe dienst bunq premium zelf de 'Netflix voor bankieren'. Gebruikers betalen een vast bedrag van 7,99 euro per maand en verder zijn er minder bijkomende kosten. Zo bevat het abonnement de mogelijkheid om nfc-betalingen te verrichten met een Android-smartphone. Bij ING kost dergelijke functionaliteit bijvoorbeeld 50 eurocent per maand. Per maand mogen gebruikers tien keer geld opnemen zonder bijkomende kosten, daarna is dat 99 eurocent per transactie. Bij geldopnames in het buitenland betalen gebruikers 1,5 procent van het bedrag als transactiekosten.

Gebruikers die geen behoefte hebben aan een creditcard, of genoeg hebben aan één creditcard, zijn met de premium-dienst duurder uit dan bij andere grote banken. Het nieuwe abonnementsmodel van bunq krijgt veel kritiek van gebruikers vanwege de prijsstijging. Onder andere op Gathering of Tweakers uitten gebruikers hun onvrede.

Bij het oude abonnement, waarbij gebruikers voor 1 euro per maand een bankpas kregen naast hun online bankrekening, moesten klanten per transactie betalen. Hoewel dat abonnement verdwijnt, blijft bunq een gratis online bankrekening aanbieden zonder bankpas. Huidige klanten die nog het oude abonnement hebben, kunnen dat blijven gebruiken tegen de oude voorwaarden, maar zij kunnen geen wijzigingen meer doorvoeren aan hun abonnement. Zo is het niet meer mogelijk om extra rekeningen te openen.

Bunq-oprichter en ceo Ali Niknam zegt tegen RTL Nieuws dat de bank geen prijsvechter is. Volgens Niknam biedt bunq een 'compleet andere ervaring dan bij je ouderwetse bank'. Ook stelt hij dat veel gebruikers om het nieuwe abonnement hebben gevraagd.