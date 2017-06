Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 14:44, 87 reacties • Feedback

De Nederlandse virtuele provider Simpel is gestopt met het aanbieden van onbeperkt bellen. Dat blijkt uit de prijzen op de site van de provider. Er zijn wel grotere databundels bijgekomen en nieuwe klanten hoeven minder bij te betalen voor 4g.

Voor bestaande klanten wijzigt er vooralsnog niets, maar zodra zij hun abonnement willen wijzigen, krijgen ook zij met de nieuwe bundels te maken. In plaats van onbeperkt bellen krijgen klanten per maand 250 belminuten. Sms'en blijft wel onbeperkt, blijkt op de site van de provider.

Waar tot begin deze week Simpel databundels aanbood van 1GB en 2GB, zijn daar nu opties bijgekomen voor 250MB, 3GB en 4GB. De bijbetaling voor 4g is bovendien omlaag gegaan van 2,50 euro per maand naar 0,50 euro per maand. Simpel maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Simpel is een zelfstandige virtuele provider. Het bedrijf was tot een paar jaar geleden onderdeel van T-Mobile, maar het management nam het eigendom over. Parcom investeerde vorig jaar in de provider om meer klanten te kunnen binnenhalen.

Update, 17:33: Simpel laat aan Tweakers weten dat alle abonnees vanaf 15 juni voor 5 euro per maand onbeperkt kunnen bellen. Mensen die hun abonnement verlengen, krijgen bovendien kosteloos 4g.