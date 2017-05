Door Arnoud Wokke, dinsdag 9 mei 2017 08:00, 2 reacties • Feedback

De politieke partij De Groenen uit Oostenrijk gaat in cassatie tegen Facebook om haatdragende posts die gebruikers over de leider van de partij op het sociale netwerk hebben gezet. De rechter oordeelde dat Facebook de posts moet verwijderen, maar de partij vindt dat niet ver genoeg gaan.

Volgens de huidige rechterlijke uitspraak moet Facebook de posts wereldwijd verwijderen, terwijl een lagere rechter eerder zei dat de verwijdering alleen voor Oostenrijk zou moeten gelden, meldt persbureau Reuters. In cassatie wil de partij Facebook ertoe dwingen ook soortgelijke posts automatisch te verwijderen. Dat zijn nu alleen posts die exact gelijk zijn. Bovendien wil de partij weten wie er achter de nepaccounts schuilt die de posts plaatst.

Het sociale medium moet posts verwijderen, omdat ze haatdragend zouden zijn. De uitspraak is van het Weense Oberlandesgericht. De cassatie dient in het Oberster Gerichtshof, eveneens in Wenen. Facebook wilde tot nu toe niet reageren op de uitspraak van het Oberlandesgericht. Wanneer dee zaak zal voorkomen bij het Oberster Gerichtshof, is nog niet bekend.

De zaak begon toen onbekende mensen op Facebook posts plaatsten over de leider van De Groenen in Oostenrijk, Eva Glawischnig. De politiek leider vocht toen bij de rechter aan om Facebook de posts laten verwijderen.