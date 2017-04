Door Joris Jansen, woensdag 26 april 2017 08:59, 40 reacties • Feedback

Google-medeoprichter Sergey Brin zou naar verluidt in een hangaar van NASA werken aan een groot luchtschip dat eruitzou zien als een klassieke zeppelin. Het is onduidelijk of zeppelinliefhebber Brin het project als hobbyproject of als kansrijk zakenproject beschouwd.

Het zou gaan om een enorm luchtschip dat in een hangaar van het NASA Ames Research Center zou worden gebouwd. Dat meldt Bloomberg op basis van vier anonieme bronnen met kennis over het project. Volgens deze bronnen is Brin al langer gefascineerd door luchtschepen. Brin werd per e-mail bevraagd over het project, maar hij liet weten op dit moment niks te zeggen te hebben.

Het luchtschip zou nog niet zijn voltooid, maar technici zouden al wel een metalen frame hebben gebouwd. Het bedrijf Planetary Ventures van Google kreeg in 2015 toegang tot de faciliteit van NASA, maar de bouw van het luchtschip zou geen regulier project van Alphabet zijn, het moederbedrijf van Google.

De bronnen beweren dat Brin zijn eigen zeppelin wilde bouwen nadat hij beelden van de USS Macon had gezien, een zeppelin uit de jaren '30 van de Amerikaanse marine. Dit oude luchtschip werd ook gebouwd op het Ames Research Center. Alan Weston, die voorheen verantwoordelijk was voor programma's van NASA, zou het project van Brin leiden.

Weston heeft eerder al gesproken over de potentie van luchtschepen om relatief goedkoop vracht te kunnen vervoeren. In een radio-interview in 2013 omschreef hij de potentie van een luchtschip gevuld met helium. De zeppelin zou werken via een soort 'ademhalingssysteem', waarbij helium uit het interieur van het luchtschip onder een iets hogere druk wordt opgeslagen in zakken binnenin de zeppelin. Tijdens dat proces wordt er lucht van buitenaf in 'longen' gelaten die zich aan de buitenkant bevinden. De liftcapaciteit staat gelijk aan de hoeveelheid lucht die via het helium wordt verplaatst.

Door dit proces te controleren kan de hoeveelheid opwaartse kracht worden bepaald. Op deze manier zouden dit soort zeppelins in staat zijn goederen af te leveren precies daar waar ze nodig zijn. Het vervoer van goederen kan op deze manier energie-efficiënter plaatsvinden dan via vrachtvliegtuigen of helikopters.

Verschillende bedrijven zoals Lockheed Martin en Aeros zijn al bezig met het ontwikkelen van moderne zeppelins voor het vervoer van goederen. Zo is Lockheed Martin al bezig met de ontwikkeling van Sky Tug, een zeppelin die 20 ton aan goederen moet kunnen vervoeren over een afstand van 1000 km. Daarnaast is de Amerikaanse vliegtuigenbouwer bezig met de ontwikkeling van een zeppelin met een vermoedelijke liftcapaciteit van 500 ton.