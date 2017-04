Door Bauke Schievink, zondag 16 april 2017 12:36, 7 reacties • Feedback

Verily, een dochterbedrijf van Alphabet waar ook Google onder valt, heeft een smartwatch aangekondigd die bedoeld is voor gebruik bij klinisch onderzoek. Het horloge komt voornamelijk van pas bij observationeel onderzoek, waarbij over een bepaalde periode waarden worden gemeten.

De komst van de zogenaamde Study Watch werd aangekondigd op het blog van Verily. Zoals de naam al doet vermoeden is de smartwatch niet bedoeld als consumentenmodel, maar kan deze juist ingezet worden in onderzoek bij mensen. Bij dragers kan het horloge allerlei dingen meten, zoals de hartactiviteit en bewegingen. Toepassingen liggen er dus ook in cardiovasculaire studies, en bij bewegingsaandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.

Omdat er patiëntengegevens worden opgeslagen op het horloge is alle opslaggeheugen versleuteld. Volgens Verily is het systeem goed schaalbaar en kan er dus van grote aantallen mensen data worden opgeslagen en met elkaar worden geïntegreerd. Onduidelijk is hoeveel opslaggeheugen er aan boord is, maar de fabrikant stelt dat er slechts een keer in een aantal weken tijd gesynchroniseerd hoeft te worden met de servers.

De smartwatch van Verily zal volgens het bedrijf vooral gebruikt worden bij observationeel onderzoek; dat wil zeggen dat er niet direct toepassingen zijn voor studies met een bepaalde interventie, zoals bij medicijnonderzoek. Door de lange accuduur, die ongeveer een week bedraagt, kunnen er over langere periodes gegevens worden gemeten.