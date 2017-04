Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 11:52, 23 reacties • Feedback

Het Nederlandse bedrijf Magnitude brengt in november zijn eerste minisatelliet in een baan om de aarde. De satellietoperator wil een globaal netwerk voor internet-of-things-sensoren die communiceren via de uhf-band aanbieden.

Magnitude Space heeft een miljoen euro startkapitaal opgehaald om zijn plannen te verwezenlijken. Begin 2018 moeten de eerste klanten van het netwerk gebruik kunnen maken. "Met een enkele satelliet kunnen we al wereldwijde dekking bieden", legt een van de oprichters, Laurens Groenendijk, aan Tweakers uit. "De minisatellieten bevinden zich op 700km hoogte in low earth orbit en bewegen zich met een snelheid van 7km per seconde als een soort appelschil rond de aarde."

Dat stelt Magnitude Space in staat een keer per dag updates te geven via sensoren wereldwijd. "Op termijn willen we een netwerk van 48 satellieten hebben. Dan kunnen we een keer per kwartier updates via de frequentie aanbieden." Elk jaar wil het bedrijf zestien satellieten lanceren; in 2021 moeten alle 48 stuks zich in een baan om de aarde bevinden.

De communicatie van het low power global area network verloopt via uhf. "Dat maakt dat het weinig energie vergt en we de hardware-eisen voor modems laag kunnen houden. Dat zijn standaardapparaten met een batterijduur van vijf tot tien jaar", vertelt Groenendijk. Volgens de mede-oprichter is met de overheid bedongen dat Magnitude Space exclusief van het spectrum gebruik mag maken voor dit doeleinde, waardoor onder andere weinig ruis zou optreden.

Het zorgt er volgens hem ook voor dat het netwerk goedkoop aangeboden kan worden. "We rekenen 3 euro per jaar per sensor voor een dagelijkse update. Die prijzen vallen hoger uit als we meer updates per dag bieden. Via een ITU-aanvraag met een stempel van de Nederlandse overheid dat het bedrijf een satellietoperator is, kan Magnitude Space zijn diensten wereldwijd aanbieden. Tien kleine landen hebben volgens Groenendijk bezwaar aangetekend, wat impact kan krijgen op de coverage.

De minisatellieten hebben een omvang van 10x20x30cm. Ze vallen daarmee in de 6U-formfactor voor CubeSats. "De payload, het slimme gedeelte van de satelliet, bouwen we zelf. We werken voor protocollen samen met ESA. De infrastructuur voor het ruimtevaartgedeelte, zoals de zonnepanelen, bij elkaar zo'n 40 procent van de satelliet, bouwt het Delftse ISIS", meldt Groenendijk.

Het bedrijf richt zich onder andere op globale toepassingen in de landbouw en visserij en voor klimaatonderzoek en optimalisering van logistiek. Het gaat daarmee de concurrentie aan met low-powernetwerken op basis van SigFox en LoRa. "We noemen het ook wel LoRa in the sky", aldus de mede-oprichter. Naast Groenendijk zijn Ernst Peter Hovinga, Coen Jansen en Maarten Engelen bij de oprichting betrokken. Groenendijk en Engelen zaten eerder achter Treatwell.com en Just-Eat.com. Inmiddels werken er twaalf man bij Magnitude Space.