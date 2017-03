Door Julian Huijbregts, donderdag 23 maart 2017 19:36, 28 reacties • Feedback

Submitter: hcQd

Tele2 gaat een test doen om klanten aankopen uit de Google Play Store te laten afrekenen door het bedrag toe te voegen aan de maandelijkse factuur. Bij concurrenten KPN en T-Mobile is dat al een aantal jaar mogelijk.

Dat Tele2 het mogelijk maakt om de aanschaf van apps te koppelen aan de maandelijkse factuur, blijkt uit een forumbericht waarin de provider op zoek gaat naar abonnees die de functie uit willen testen. De provider is benieuwd naar de meningen van gebruikers en wil nog onderzoeken hoe het er op de factuur uit moet gaan zien.

In het bericht schrijft Tele2 dat alle klanten vanaf 5 april aankopen in de Google Play Store kunnen koppelen aan hun factuur. Om apps of andere zaken zoals muziek en films uit de Play Store te kopen via de telefoonrekening moeten gebruikers dat zelf instellen als betaalmethode.

Tele2 biedt de functie alleen aan voor het kopen van Android-apps via de downloadwinkel van Google. Apple ondersteunt het betalen van iTunes-aankopen via de factuur van providers niet. Vodafone was de eerste provider die de functionaliteit aankondigde eind 2011, maar voordat het in Nederland werd geactiveerd, stopte de provider er alweer mee. T-Mobile en KPN bieden de functionaliteit wel aan.

Update, vrijdag 15:12: De forumpost vermeldde eerst het uitbrengen van de functie op 5 april, maar Tele2 laat weten dat die informatie niet meer klopt en heeft de post aangepast. De test zal nog steeds plaatsvinden, maar de provider weet nog niet wanneer het de functie voor alle klanten beschikbaar zal maken.