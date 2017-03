Door Julian Huijbregts, donderdag 23 maart 2017 18:14, 10 reacties • Feedback

Submitter: hjvg

Vodafone kampt sinds donderdagmiddag met een landelijke storing. Volgens de provider is het 4g-netwerk getroffen, maar ondervinden sommige klanten ook problemen met 2g en 3g. Door de storing kunnen klanten problemen ondervinden met gebeld worden en datagebruik.

Vodafone zegt op zijn website dat het probleem bekend is en dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Wanneer de problemen voorbij zijn is nog niet duidelijk. Volgens Alle Storingen is de storing rond half vier 's middags ontstaan.

Verschillende gebruikers melden aan Tweakers dat zij problemen ondervinden en niet meer gebeld kunnen worden. De storing treft volgens de provider het 4g-netwerk en daardoor kunnen klanten problemen hebben met datagebruik.