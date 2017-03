Door Sander van Voorst, maandag 6 maart 2017 14:36, 50 reacties • Feedback

Beveiligingsonderzoeker Chris Vickery claimt een database met 1,4 miljard e-mailadressen te hebben gevonden, die onbeveiligd toegankelijk was via internet. De database zou afkomstig zijn van het bedrijf River City Media, dat verantwoordelijk is voor een grote hoeveelheid spam.

In een blogpost op de site van zijn beveiligingsbedrijf MacKeeper beschrijft Vickery niet precies op welke manier hij de gegevens in januari van dit jaar heeft gevonden. Volgens de site CSO Online, waarmee hij zijn bevindingen deelde, zijn de gegevens uitgelekt via een verkeerd geconfigureerde rsync-back-up. De database bevat naast e-mailadressen ook vaak voor- en achternamen, ip-adressen en fysieke adressen. Volgens Vickery maken deze laatste twee gegevens de database bijzonder waardevol, omdat er een koppeling tussen de twee adressen gemaakt kan worden.

De onderzoeker zegt overweldigd te zijn door de grote hoeveelheid data, maar claimt verschillende malen geverifieerd te hebben dat het om echte gegevens gaat. Dit deed hij door bekenden te benaderen die in de database voorkomen. Uit zijn verificatiepogingen bleek dat de database in sommige gevallen verouderde informatie bevat. Vickery schrijft verder dat het er niet op lijkt dat de database is gebouwd door een web scraper te gebruiken. Hij vermoedt dat de e-mailadressen in de database terecht zijn gekomen door 'co-registration', waarbij sites ingevulde persoonlijke gegevens met andere diensten delen, bijvoorbeeld via sites die 'gratis cadeautjes' uitdelen in ruil voor registratie.

Naast persoonsgegevens van personen bevatten de back-ups gedetailleerde interne informatie over het bedrijf River City Media. Onder de gegevens zijn logs van gesprekken via Hipchat, registratiegegevens, boekhouding en partners waarmee het bedrijf samenwerkt. Sommige gegevens zijn zeer recent en stammen uit januari van dit jaar. Volgens anti-spamorganisatie Spamhaus is River City Media, oftewel RCM, een bedrijf dat zich bezighoudt met het verzenden van spam, terwijl het ook legitieme activiteiten uitvoert. Uit de uitgelekte gegevens blijkt dat RCM samenwerkt met verschillende advertentiebedrijven, aldus CSO Online. De site wil de komende tijd meer informatie over het bedrijf publiceren aan de hand van de gegevens.

De database met interne gegevens is door Vickery gedeeld met Spamhaus en de nodige opsporingsdiensten. Spamhaus heeft maandag de gehele RCM-infrastructuur aan zijn zwarte lijst voor spam toegevoegd.

Screenshot van de RCM-databse met e-mailadressen, via MacKeeper