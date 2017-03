Door Arnoud Wokke, vrijdag 3 maart 2017 07:17, 7 reacties • Feedback

Een privé-account waarmee de Amerikaanse vice-president Mike Pence vertrouwelijke zakelijke e-mail verzond, is naar nu blijkt vorig jaar zomer gehackt. In mails op het AOL-account behandelde Pence onder meer gespreksonderwerpen als reacties op terroristische aanslagen.

De Amerikaanse krant Indianapolis Star kreeg via een verzoek aan de huidige gouverneur een veel van de mails in handen, maar een aantal mails zouden geheime informatie bevatten en daarom niet vrijgegeven kunnen worden, meldt de krant. Pence is momenteel geen gouverneur meer, maar de vice-president onder Donald Trump.

De zaak is precair, omdat Pence als 'running mate' van Donald Trump tegenstander Hillary Clinton zwaar bekritiseerde op het zakelijk gebruik van een privé-server voor emails. Naar nu bleek deed hij dus op dat moment zelf exact hetzelfde. Waar Clinton een eigen server had, gebruikte Pence het in de Verenigde Staten populaire AOL.

Dat kwaadwillenden vorige zomer toegang kregen tot zijn account, bleek toen zijn contacten een mail kregen met een verzoek om geld omdat hij gestrand zou zijn in de Filippijnen. Dat was niet waar. Hoe iemand toegang had gekregen tot al zijn contacten, is onbekend.

In Nederland vond zoiets vorige maand ook plaats. Toen kregen contacten van minister Henk Kamp zogenaamd mail van hem. Kwaadwillenden kregen toen zijn wachtwoord in handen via phishing. Experts zeggen tegen de lokale Amerikaanse krant dat het bij Pence ook ging om een ongerichte aanval.

Het hebben van een privé-account is voor een gouverneur toegestaan. Het zakelijk gebruik is niet expliciet verboden. Een woordvoerder namens Pence zegt dat hij zich aan de wet heeft gehouden en dat zijn zaak onvergelijkbaar is met die van Clinton, omdat Pence AOL gebruikte en niet een privé-server.