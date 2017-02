Door Joris Jansen, donderdag 9 februari 2017 11:00, 23 reacties • Feedback

De E3-beurs zal voor het eerst zijn deuren openen voor het publiek. Organisator Entertainment Software Association heeft besloten 15.000 kaarten beschikbaar te stellen voor de publieke verkoop, die op 13 februari begint.

Vorig jaar heeft de organisator al publiek toegelaten bij een gratis live-evenement in het centrum van Los Angeles. Dit jaar krijgt het publiek voor het eerst toegang tot het Los Angeles Convention Center, waar de E3 elk jaar plaatsvindt. De reguliere kaarten voor het evenement gaan volgens Gamespot 250 dollar kosten, omgerekend 234 euro.

Volgens Rich Taylor, communicatiemanager bij ESA , waren de bezoekers van het live-evenement van vorig jaar zeer enthousiast, maar hadden ze ook een duidelijke boodschap; ze wilden de games spelen die in het conventiecentrum getoond werden. Daarbij wilden de gamemakers in de E3-beurshallen ook graag toegang tot de fans, aldus Taylor. Aan beide wensen wordt nu gehoor gegeven door bezoekers tot de beurshallen toe te laten.

De E3 vindt plaats van 13 tot 15 juni. Meer dan tweehonderd gamebedrijven zullen op de beurs te vinden zijn. De E3 is tot nu toe altijd voornamelijk een media-evenement geweest. Andere grote gamebeurzen, zoals de Gamescom in Keulen en de in Amerika gehouden PAX-gamefestivals, laten al jaren bezoekers toe.