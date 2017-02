Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 10:51, 13 reacties • Feedback

Netwerkapparatuurfabrikant Nokia wil het Finse softwarebedrijf Comptel kopen. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt. Comptel maakt software voor providers, waaraan Nokia vaak alle hardware levert.

Nokia biedt in totaal bijna 350 miljoen euro voor het Finse bedrijf. Aandeelhouders hebben tot 24 maart om hun aandelen aan Nokia te verkopen, blijkt uit informatie van Comptel. De Finse maker van netwerkapparatuur wil minimaal negentig procent van de aandelen in handen hebben. Daarna moeten de autoriteiten nog akkoord gaan. De bedrijven denken dat de overname in het voorjaar afgerond kan zijn.

Het is niet de eerste of grootste overname die Nokia doet sinds de verkoop van de telefoontak aan Microsoft enkele jaren geleden. Door die overname voor ongeveer 5,5 miljard euro kreeg het Finse bedrijf veel cash in handen. De grootste overname was die van het Franse Alcatel-Lucent voor meer dan 15 miljard euro. Een kleinere overname was die van het eveneens Franse Withings voor 170 miljoen euro.

Nokia staat op het punt om de smartphonemarkt weer te betreden via het bedrijf HMD. Nokia heeft zijn naam in licentie gegeven aan HMD, dat in januari de Nokia 6 uitbracht in China. De fabrikant toont over enkele weken op telecombeurs Mobile World Congress zijn eerste smartphone voor de westerse markt.