donderdag 5 januari 2017

Dell heeft op de CES 2017 in Las Vegas de Canvas aangekondigd. Dit is een 27"-scherm dat plat op een bureau gelegd kan worden en dan als bedieningsaccessoire voor pc's gebruikt kan worden. Dell levert een puck mee die op het scherm gelegd kan worden voor de bediening.

De Dell Canvas 27 KV2718D is een 27"-monitor met ips-scherm en resolutie van 2560x1440 pixels. Het gaat om een scherm met multitouch, waarbij twintig aanraakgevoelige punten tegelijk geregistreerd worden. Het scherm kan plat op tafel gelegd worden, maar aan de onderkant zit een standaard zodat het in een hoek geplaatst kan worden.

Dell levert een stylus mee voor bijvoorbeeld tekenwerk maar ook is er een accessoire met de naam Totem. Dit is een soort puck die op het scherm gelegd kan worden en dan in combinatie met bepaalde software extra menufuncties en bedieningsmogelijkheden op het scherm toont. De puck is vergelijkbaar met Microsofts Dial, die het bedrijf bij zijn Surface Studio levert.

De Canvas 27 biedt een maximale helderheid van 280cd/m2 en kan 100 procent van de AdobeRGB-canvas weergeven. De interfaces zijn mini-hdmi, mini-displayport 1.2 en usb-c. In april moet de Canvas 27 uitkomen maar voor welke prijs is nog niet bekend.