Android 13-bèta heeft native ondersteuning voor exFAT-bestandstype

Android 13 krijgt native ondersteuning voor het exFAT-format. Daardoor wordt het mogelijk om bestanden groter dan 4GB te verwerken. Het is daarentegen nog niet zeker dat het een blijvende Android 13-functie wordt.

Het bestandstype is dankzij een recente Linux-kernel versie 5.10 of nieuwer compatibel met Android. ExFAT maakt het bijvoorbeeld mogelijk om flashgeheugen met exFAT-bestandssysteem te gebruiken, zo ontdekt Esper na uitvoerig onderzoek. Het opvallende is dat het bestandssysteem ook compatibel zou moeten zijn met bijvoorbeeld Android 12, gezien dat besturingssysteem de juiste versie van de betreffende Linux-kernel, in dat geval versie 5.10.81, gebruikt.

Volgens Esper zijn er daarentegen specifieke helper binaries nodig die alleen in de derde bèta van Android 13 aanwezig zijn; om opslagmedia met een exFAT-format te kunnen mounten zijn de bestanden mkfs.exfat en fsck.exfat nodig. Deze helper binaries werden voorheen niet door Google opgenomen in het besturingssysteem.

ExFAT, een afkorting voor Extensible File Allocation Table, werd in 2006 ontwikkeld door Microsoft en wordt via licentiedeals al langer ondersteund op sommige Android-toestellen. Samsung en Google worden door Esper genoemd als betalende klanten, waarbij Samsung zelfs een eigen exFAT-driver ontwikkelde. Nadat Microsoft exFAT in 2019 openbaar maakte, werd specifiek de vermelde Samsung-driver opgenomen in Linux 5.7 waarna het format breder ondersteund werd.