Twitteraar ontdekt easter egg in Windows 1.0 met namen van ontwikkelteam

Een Twitter-gebruiker heeft een easter egg ontdekt in Windows 1.0. De easter egg omvat een lijst van de toenmalige Microsoft-ontwikkelaars die het 37 jaar oude besturingssysteem samen hebben ontwikkeld. Volgens enthousiastelingen is de namenlijst ook op te roepen in Windows 2.0.

Twittergebruiker Lucas Brooks deelde een screenshot van Windows 1.0 met daarin een lijst waarin de namen van de leden van het toenmalige Windows-team staan vermeld. Ernaast staat een felicitatieboodschap. Onderaan de lijst prijkt de naam van Gabe Newell, de oprichter en huidige ceo van Valve die van 1983 tot en met 1996 bij Microsoft werkte en hielp bij onder andere de ontwikkeling van Windows 1.0, 2.0 en 2.1.

Uit antwoorden op Twitter blijkt dat de easter egg ook op te roepen is in Windows 2.0; de lijst met namen van teamleden is daar uitgebreid. Brooks deelt in een tweet hoe hij de easter egg heeft ontdekt. De man stelt dat het Microsoft-team gecrypteerde data aan een bitmapbestand heeft toegevoegd, maar dat die data moeilijk te ontdekken is.