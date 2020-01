Tweakers Podcast #93 - Oled-concurrentie, CES-voorspellingen en custom romslomp

Stel je voor: Tweakers plaatst een negatieve review van een laptop en de fabrikant van die laptop dreigt een advertentiedeal op te zeggen. Wat doen we dan? Het is een van onderwerpen in de eerste podcast van dit nieuwe jaar.

Het antwoord is simpel, zo zegt Wout: niets. Want redactie en commercie zijn helemaal gescheiden bij Tweakers en wij als redactie weten niet eens als een adverteerder onze commerciële mensen boos opbelt. Soms bellen ze de redactie ook boos op en mogen we bijvoorbeeld niet meer bij aankondigingen aanwezig zijn. Ook dan passen we geen woord aan.

De discussie komt op gang naar aanleiding van een van de vragen die we deze podcast bespreken. Want we kregen voor de Ask Us Anything-aflevering van vorige week zoveel goede en leuke vragen binnen, dat we deze week in plaats van highlights nog een paar vragen behandelen. En daar zitten pareltjes tussen, zoals 'waarom zijn er geen e-readers met kleurenschermen, terwijl het technisch wel kan?' en 'hebben jullie een podcastcursus gehad voor jullie begonnen?', waarbij Arnoud vertelt over zijn historie bij lokale radio.

Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de Consumer Electronics Show, CES voor intimi. Die beurs vindt volgende week plaats. Daar komen vermoedelijk nieuwe schermtechnieken aan bod als miniled, microled - dat zijn twee verschillende dingen, legt hardwaredacteur Julian Huijbregts uit - en uiteraard qd-oled. Ook hebben we het over de concepttelefoon van OnePlus, componenten van AMD, Project Athena van Intel, de ontwikkelingen op het gebied van smarthome en natuurlijk de lol van het bezoeken van gokwalhalla Las Vegas.

00:00 Opening

01:41 Nog meer luisteraarsvragen

02:15 Waar blijven de e-readfers met kleurenschermen?

06:31 Wie fixt nog weleens de computer van de buurman?

11:10 Waar hebben wij leren podcasten?

14:03 De balans tussen commercie en onafhankelijkheid bij Tweakers

20:34 Tips voor het tweaken van je telefoon

26:36 Overstappen van bank blijkt relatief makkelijk

27:36 Wat verwachten van op televisie-vlak van CES?

38:05 Wat gaat CES brengen qua smartphone-ontwikkelingen?

48:23 Wat kunnen we verwachten op pc/laptop-vlak?

56:20 Waar kijken we zelf het meest naar uit op CES?

58:07 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.