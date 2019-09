Ontwikkelaar van GoldenEye 007-remake toont campagnegameplayvideo

De ontwikkelaars van de fanremake van het originele Nintendo 64-spel GoldenEye 007 hebben een video gepubliceerd van een deel van de singleplayercampagne. Er is nog wel wat werk aan de winkel; de twee ontwikkelaars willen hun versie uitbrengen in augustus 2022.

De remake heet GoldenEye 25, waarbij ontwikkelaar Ben Colclough het getal bewust heeft gekozen: als de remake in augustus 2022 uitkomt is het precies 25 jaar geleden dat het originele GoldenEye 007 uitkwam voor de Nintendo 64. Het doel van GoldenEye 25 is om de singleplayermissies te herscheppen in de Unreal Engine 4. Voor de geïnteresseerden in het herleven van het multiplayergedeelte is er al GoldenEye: Source; zoals de naam verraadt is dit spel gebaseerd op de Source-engine van Valve.

Volgens de makers, Ben Colclough en Yannick Zenhäusern, is er nog een lange weg te gaan, maar ze tonen alvast een video met gameplay van het Silo-level. Uit de beelden is op te maken dat het spel op grafisch gebied flink is verbeterd ten opzichte van het origineel, waarbij andere elementen zoveel mogelijk hetzelfde zijn gehouden, zoals de wapens, de layout en de geluidseffecten. De soundtrack van het origineel, gemaakt Eric Serra, wordt niet overgenomen; in plaats daarvan komen er deuntjes die meer lijken op de muziek uit de film GoldenEye. De makers stellen dat het nog even duurt voordat het spel uitkomt, omdat ze alle assets vanaf de grond af opbouwen.

Mocht GoldenEye 25 uiteindelijk worden uitgebracht, is het geheel gratis te spelen. Deze remaster moet in ieder geval voor de pc verschijnen, waarbij de makers zeggen dat een versies voor Linux en Mac mogelijk zijn. Een versie voor de consoles is 'hoogst waarschijnlijk'.

De twee makers werkten samen eerder aan GoldenEye: Source. Dit spel heeft volgens hen jarenlang kunnen bestaan zonder auteursrechtelijke aangelegenheden zoals een cease-and-desist-bevel, waardoor ze hopen dat hun nieuwe project ook van juridische problemen gevrijwaard blijft.