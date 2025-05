GitLab kun je vergelijken met het bekendere GitHub, maar bevat een aantal subtiele verschillen. Het is een omgeving voor het beheren van Git-repositories on-premises en wordt uitgegeven onder de MIT Expat-licentie en ontwikkeld in Ruby on Rails. Het is beschikbaar in twee versies, namelijk de gratis te gebruiken Community Edition en een betaalde Enterprise Edition, met meer functies die op grote bedrijven zijn gericht. De twee smaken worden op deze pagina uiteengezet. Het ontwikkelteam heeft versie 17.9 uitgebracht van GitLab met een groot aantal veranderingen. Uitgebreide informatie over die uitgave kan op deze pagina worden gevonden; dit is de introductie voor deze uitgave:

Today, we are excited to announce the release of GitLab 17.9 with GitLab Duo Self-Hosted available in GA, the ability to run multiple GitLab Pages sites with parallel deployments, the option to add project files to Duo Chat in VS Code and JetBrains IDEs, automatic deletion of older pipelines and much more!

These are just a few highlights from the 110+ improvements in this release. Read on to check out all of the great updates. To the wider GitLab community, thank you for the 322 contributions you provided to GitLab 17.9! At GitLab, everyone can contribute and we couldn't have done it without you!