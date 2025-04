GitLab kun je vergelijken met het bekendere GitHub, maar bevat een aantal subtiele verschillen. Het is een omgeving voor het beheren van Git-repositories on-premises en wordt uitgegeven onder de MIT Expat-licentie en ontwikkeld in Ruby on Rails. Het is beschikbaar in twee versies, namelijk de gratis te gebruiken Community Edition en een betaalde Enterprise Edition, met meer functies die op grote bedrijven zijn gericht. De twee smaken worden op deze pagina uiteengezet. Het ontwikkelteam heeft kort geleden versie 16.4 uitgebracht van GitLab met een groot aantal veranderingen. Uitgebreide informatie over die uitgave kan op deze pagina worden gevonden; dit is de introductie voor deze uitgave:

We are excited to announce the release of GitLab 16.4 with Customizable Roles, Group/sub-group level dependency list, Access clusters locally using your GitLab user identity, Create workspaces for private projects and much more! These are just a few highlights from the 100+ improvements in this release. Read on to check out all of the great updates below.

To the wider GitLab community, thank you for the 137 contributions you provided to GitLab 16.4! At GitLab, everyone can contribute and we couldn't have done it without you! To preview what's coming in next month’s release, check out our Upcoming Releases page, which includes our 16.5 release kickoff video. Note that our monthly release date will change to the third Thursday of every month starting with our 16.6 release.